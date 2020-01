Toti disperde tempo ed energie in tentativi di visibilità nazionale velleitari, farebbe meglio a concentrarsi sulla Liguria dove in primavera si voterà alle regionali. L’avvertimento al governatore ligure è di Edoardo Rixi, deputato ligure della Lega, intervenuto sul tema ai microfoni di Radio Cusano Campus.

«In Emilia Romagna – ha detto Rixi – a parte Lega e FdI, le altre forze politiche di centrodestra non sono riuscite a riaggregare un numero considerevole di consensi. Il tema vero è cheRixi a Toti: concentrati sulla Liguria, inutile campagna elettorale nazionale Toti è andato malissimo. Sono sei mesi che dico a Giovanni di concentrare le forze sulla Liguria e che lanciare altri progetti a livello nazionale non so se abbia senso. Se non c’è una campagna alle politiche, le campagne alle regionali devono essere fatte in maniera intelligente, un governatore intelligente deve pensare soprattutto a mantenere la guida della Regione, che poi è anche la mia regione». Lo ha dichiarato Edoardo Rixi, deputato ligure della Lega, a Radio Cusano Campus, facendo il punto sui risultati delel elezioni in Emilia-Romagna e Calabria.

«Scuramente – ha aggiunto Rixi – l’alleanza di centrodestra è importante, ma in questo momento gli unici due movimenti che godono di buona salute sono Lega e FdI ».