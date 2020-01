Angulas Aguinaga, impresa spagnola specializzata nel settore ittico moderno, ha acquisito una partecipazione maggioritaria di Riunione Industrie Alimentari, impresa ligure. La compagnia spagnola vanta un’ampia gamma di prodotti come cozze, polpo e surimi, fra gli altri, che permetterà di completare il portfolio attuale di Riunione.

«L’entrata in campo di Angulas Aguinaga sarà un impulso che ci permetterà di continuare a crescere con nuovi input rispetto al settore ittico moderno e consolidare la leadership di Riunione» comunica Andrea Coppola, direttore generale di Riunione.

Allo stesso modo, Ignacio Muñoz Calvo, ceo di Angulas Aguinaga afferma: «Siamo molto felici che Riunione entri a far parte della nostra famiglia, non solo perché è un punto di riferimento del mercato italiano di questo settore, ma anche perché siamo sicuri che insieme potremo impegnarci per rinnovare e rivoluzionare l’alimentazione dei consumatori Italiani».

Si tratta di un accordo molto vantaggioso per entrambe le parti, combinando un’ampia esperienza, distribuzione e presenza nelle famiglie e clienti italiani di Riunione e grazie a una costante innovazione ed esperienza nel comparto ittico moderno di Angulas Aguinaga. La società spagnola produrrà nei suoi stabilimenti in Spagna i prodotti che si venderanno successivamente sul mercato italiano, sia quelli già in commercio, sia quelli che verranno introdotti nei prossimi mesi.