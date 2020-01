Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone hanno presentato la road map degli interventi finanziati con il Fondo strategico nel Comune di Sarzana. Si tratta del ripristino del ponte della Budella, della realizzazione della rotatoria in località Paradiso, della costruzione di un ponte e di una passerella ciclo pedonale sul torrente Calcandola, interventi che riguardano tutti il quartiere Braida, e del completamento della piscina comunale in zona Santa Caterina, un’opera attesa da anni, bloccata e in attesa dei lavori per essere ultimata.

Gli interventi saranno realizzati grazie a uno stanziamento di oltre 3 milioni e 700mila euro di fondi regionali, spalmati su tre annualità, dal 2019 al 2021. Il totale degli investimenti, compreso il contributo comunale, è di 5 milioni 546mila euro.

Per quanto riguarda il ponte della Budella, l’avvio della gara è prevista per febbraio 2020, mentre quello dei lavori per il mese di aprile 2020. Per la rotatoria di località Paradiso è in via di conclusione la progettazione definitiva (l’esecutiva sarà conclusa entro maggio), mentre per il ponte e la passerella sul Calcandola è in corso l’affidamento della progettazione definitiva. Per quanto riguarda invece la piscina, l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione è stato aggiudicati a dicembre, attualmente è in corso la fase di sottoscrizione del contratto, e i lavori partiranno in primavera.