Se il centrodestra andrà alle elezioni unito sostenendo il governatore uscente, Giovanni Toti, in casa Movimento 5 Stelle i risultati del voto pubblico sulla piattaforma Rousseau con 541 (58%) hanno decretato come candidata alla presidenza della Regione Liguria la giovane capogruppo in consiglio regionale, Alice Salvatore.

Non c’è l’ha fatta Silvia Malivindi, avvocato e portavoce del Movimento a Ventimiglia dal 2014 al 2019, che si è arenata al 42% delle preferenze (391 voti).

Malivindi in nota facebook ha ringraziato tutti coloro che hanno votato sulla piattaforma Rousseau e ha fatto i migliori auguri alla Salvatore che, non nuova nel movimento come candidata alla presidenza, ha ringraziato tutti per la fiducia che ancora una volta gli è stata concessa.