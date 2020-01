I nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza in Liguria, secondo i gli ultimi dati Inps del 7 gennaio 2020 sono 18.307 (39.214 persone), circa il 2% del totale nazionale.

L’importo medio mensile è di 492,68 euro, uno dei più alti dopo le regioni meridionali (Campania e Sicilia) che superano abbondantemente la media nazionale di 531,73 euro con circa 599,79 euro e 583,50 e vicino a Umbria e Abruzzo con circa 495 euro.

Per quanto riguarda i numeri relativi alla pensione di cittadinanza, lo Stato ha accolto la richiesta di 3.811 domande, circa il 3% sulle domande nazionali per un reddito mensile di 221,71 euro avvicinandosi alla media totale di 222,31 euro. Sempre per numero di domande effettuate le regioni con più e meno beneficiari sono Valle d’Aosta con 177 nuclei coinvolti e Sicilia, 18.872 per importi mensili pari a 160,29 euro e 227,10 euro.

In totale tra pensione e reddito i nuclei familiari beneficiari in Liguria sono 22.118 (194.388 persone coinvolti) con importo mensile pari a 424,31 euro.