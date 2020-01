Prosegue a Rapallo la sostituzione dei cassonetti per la raccolta del rifiuto

organico (contenitori marroni) e “secco” (contenitori grigi). Le aperture, più piccole rispetto ai precedenti contenitori, dovrebbero scoraggiare il cittadino a raccogliere tutto in un unico sacchetto indifferenziato perché sarebbe impossibile gettarlo all’interno.

La sostituzione ha già interessato le campane in diverse aree frazionali; in questo periodo, è la volta dei contenitori nel centro cittadino. Al momento non è necessaria la tessera

elettronica per l’apertura dei nuovi cassonetti.

«I nuovi cassonetti – sottolinea Andrea Rizzi, consigliere comunale alla Nettezza urbana – sono più funzionali anche da un punto di vista igienico: ad esempio, siamo andati a sostituire diversi contenitori ormai obsoleti, soprattutto in zone frazionali, che avevano creato problemi perché presi di mira dai cinghiali, che, rovesciandoli, finivano per disseminare rifiuti tutto attorno».

Le nuove campane invitano a differenziare i rifiuti in maniera più mirata, riducendo il più

possibile il quantitativo di indifferenziato, quindi non recuperabile. «L’obiettivo è sempre

quello di raggiungere la percentuale di differenziata del 65% – ribadisce Rizzi – per farlo, è

necessario mettere in atto una raccolta di qualità, che permetta di riciclare più materiale

possibile. Fondamentali, per raggiungere lo scopo, sono la collaborazione e il senso civico di

cittadini e turisti, a cui va ancora una volta il nostro appello per aiutarci a mantenere la città pulita».