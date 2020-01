«In via non ufficiale mi hanno detto di cominciare a parlare con Autostrade». Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa su Amiu, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera, Marco Bucci, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano novità su chi gestirà il nuovo viadotto.

Bucci ha risposto no comment alle domande su chi gli avesse detto di parlare con Aspi e poi ha aggiunto: «non è la prima volta che lo dico. Il punto è che chiunque prenda il ponte deve cominciare da adesso a capire come funziona».

Intanto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (M5S) a proposito dell’ ipotesi circolata in queste ore di una maxi-multa ad Autostrade anziché la revoca delle concessioni ha dichiarato: «Per noi l’ opzione è la revoca, come abbiamo già detto più volte. Dopodiché sentiremo il ministro De Micheli, che ovviamente ha il dossier insieme alla presidenza del consiglio, ma noi non vediamo alternative alla revoca».