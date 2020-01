L’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha aperto un bando di concorso per la ricerca di un medico del lavoro. La data ultima per presentare la domanda è il 3 febbraio 2020.

Tra i requisiti richiesti per accedere alle varie prove: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o in disciplina equipollente; iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi con specificazione del numero, data e Ordine a cui il candidato è iscritto.

Le domande dovranno essere spedite all’indirizzo: Ospedale Policlinico San Martino, largo Rosanna Benzi n. 10, 16132 Genova (GE) e in Pec alla mail protocollo@pec.hsanmartino.it.

Le prova d’esame sarà scritta, pratica e orale. Per lo scritto il candidato dovrà fare o una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. La prova pratica verterà sull’esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che dovrà poi essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Per chi accede alla prova orale ci sarà un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso dove si accerterà la conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse e il livello di lingua inglese.

Per maggiori informazioni si può contattare l’ente al seguente indirizzo: Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Tel. 010/5552642-2230-3322, dalle 11 alle 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato o collegandosi al sito.

