Orsero per il tramite della controllata Fruttital srl acquisisce quattro immobili strumentali al core business, ubicati a Milano, Verona, Roma e Molfetta (Bari), attualmente già utilizzati come piattaforme logistiche della stessa Fruttital, per un corrispettivo complessivo di 17 milioni di euro.

L’operazione è stata approvata dal cda di Orsero.

La parte venditrice, la società Nuova Beni Immobiliari srl, è una parte correlata di Orsero in quanto tutti i suoi soci sono altresì soci di FIF Holding spa, società controllante di Orsero.