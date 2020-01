Rafforzata la rete di tutela del patrimonio culturale della Liguria. Lo comunica Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali a seguito della firma di dei decreti attuativi di riorganizzazione degli uffici del ministero in vigore dal prossimo 5 febbraio che prevedono la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, con sede a Genova; e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona, con sede a Genova.

«La nuova articolazione periferica del ministero – commenta Franceschini – viene rafforzata riequilibrando il rapporto tra centro e periferia a favore della seconda, aumentando i presidi di tutela e razionalizzando con parametri certi la geografia delle strutture territoriali per garantire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini».

In Liguria intanto dal 2014 a oggi, secondo i dati del Mibact, i visitatori sono passati da 133.954 a 323.441, segnando un incremento del 141%.

La top 10 regionale del 2019 ha visto tra i luoghi turistici privilegiati al primo posto la Galleria di Palazzo Reale di Genova, sostanzialmente stabile sul 2018 con 111.130 ingressi, seguita dal Forte di Santa Tecla, monumento gratuito che ha totalizzato 89.730 ingressi con un incremento del 64% rispetto all’anno precedente, e dalla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola con 27.731 biglietti.

Si difende bene anche il Forte San Giovanni di Finale Ligure, altro monumento gratuito che si piazza al quarto posto con 26.501 visitatori, +70% rispetto al 2018, seguito dal Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Luni che con 19.528 ingressi cresce quasi del 47%, dalla Fortezza Firmafede di Sarzana con 13.529 biglietti, il Muso Presitorico dei “Balzi Rossi” di Ventimiglia con 12.139 visitatori.

A chiudere la classifica del Mibact è il Museo dell’Arte Vetraria altarese di Villa Rosa al settimo posto con 6.800 ingressi, la Fortezza di Castruccio Castracani a Sarzana con 5.561 visitatori e l’area archeologica di Nervia con 3.320 biglietti staccati.