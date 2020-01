Si snoderà tra Palazzo Doria e la Lanterna la puntata dedicata a Genova delle Meraviglie, la trasmissione di Alberto Angela, in onda sabato 25 gennaio alle 21.20.

Le riprese, avvenute lo scorso novembre, si sono svolte con la collaborazione di Villa del Principe, del Trust Floridi Doria Pamphilj, del MuMA e con il supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission.

Una trasmissione porta sugli schermi i siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

«Sono molto orgogliosa che Genova sia protagonista in prima serata su Raiuno – commenta l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero – ringrazio Alberto Angela per aver scelto di fare tappa nella nostra città, per raccontarne la bellezza e portare il suo patrimonio architettonico e paesaggistico nelle case di un pubblico così ampio. Genova ha una storia gloriosa di Repubblica Marinara, oltre a essere uno scrigno che racchiude opere d’arte straordinarie. Genova è una città da scoprire e da amare, per tornarci ancora. Conoscerla attraverso lo sguardo di Alberto Angela, farà sicuramente scattare il desiderio di venire a visitarla».

A raccontare la città sarà Luca Bizzarri, presidente della Fondazione Palazzo Ducale.