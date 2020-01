«Con grande soddisfazione annuncio l’adesione a Liguria Popolare di Salvatore Muscatello e Renato Magliocchetti che hanno deciso di far parte della nostra esperienza civica». Con queste parole il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa rende noto l’arrivo nella squadra di Muscatello, dottore commercialista e revisore contabile, consigliere metropolitano con delega a Bilancio, Patrimonio e Sviluppo economico e consigliere comunale ad Arenzano, e di Magliocchetti tecnico sanitario radiologia medica e capogruppo in consiglio comunale ad Arenzano.

«È un onore – spiega Costa – che abbiano deciso di far parte della famiglia di Liguria Popolare. Ritengo che possano portare un grande valore aggiunto grazie alla loro serietà e alla loro profonda competenza».

Con l’adesione di Salvatore Muscatello si vengono a creare le condizioni per creare il gruppo di Liguria Popolare all’interno del consiglio metropolitano «dove è già presente Marco Conti, anche consigliere in Comune a Sestri Levante. L’arrivo di Magliocchetti ci permetterà di essere presenti anche in consiglio ad Arenzano dove si costituirà il gruppo» illustra Costa.

Con queste due nuove adesioni emerge sempre di più come Liguria Popolare, realtà civica del centrodestra, stia continuando a ottenere consensi grazie anche ai valori che la contraddistinguono che sono fondati su dialogo, moderazione e concretezza. Una crescita che la porterà a presentarsi all’appuntamento elettorale di quest’anno con una propria lista e in tutte e quattro le provincie liguri.

«A tal proposito – evidenzia il presidente del gruppo – ho chiesto a Salvatore Muscatello di far parte della squadra di Liguria Popolare che correrà alle prossime elezioni regionali e ha accettato».