Incontro oggi tra Regione Liguria, Autorità Portuale, Comune della Spezia e vertici dì Contship per fare il punto sugli investimenti strategici del porto di Spezia.

Al fine di monitorare lavori complessi che implicano impegno di Contship e Autorità Portuale e che sono indispensabili perché venga attuato il piano di sviluppo che Comune e Regione hanno predisposto per il waterfront della città, verrà istituito un tavolo di coordinamento e monitoraggio.

Nell’ambito del tavolo, verrà predisposto e reso pubblico, nel giro di poche settimane, un cronoprogramma che tutti i soggetti coinvolti si impegneranno a rispettare. Questi i punti emersi dalla riunione a cui hanno preso parte oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità Portuale Carla Roncallo, il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente e amministratore delegato del Gruppo Contship Italia Cecilia Eckelmann Battistello.

In particolare, Contship ha ribadito l’interesse strategico per il terminal della Spezia e l’impegno per renderlo sempre più competitivo. Gli enti locali hanno garantito pieno supporto al terminal e a quello che rappresenta per il futuro della città.