Sono 464 In Liguria gli esercizi convenzionati Banca 5 , con quasi 98.000 prelievi effettuati dal lancio del servizio, in media 6,3 per cliente, e ora sale il massimo di prelievo consentito. Lo comunica Intea Sanpaolo.

A partire dal 1° febbraio 2020 gli oltre 12 milioni di clienti del gruppo Intesa Sanpaolo in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron potranno prelevare denaro contante, fino a un massimo di 250 euro giornalieri (la soglia precedente era di 150 euro) presso gli oltre 17 mila esercizi convenzionati Banca 5 distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Dal lancio del servizio, nel mese di agosto 2018, sono state oltre 3 milioni le operazioni di prelievo contanti, per un totale di quasi 300 milioni di euro prelevati.

Le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2020.

Il servizio consente ai clienti del gruppo di effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche in orari prolungati e usufruire di servizi semplici e importanti per le necessità quotidiane, anche in Comuni spesso piccoli e meno serviti.

Nel corso dell’anno, la funzionalità sarà estesa anche alla rete afferente alla newco costituita insieme a SisalPay e operativa dal mese di gennaio 2020.