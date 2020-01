Rispetto all’anno scorso, in Liguria, è aumentato il prezzo delle case in affitto. Almeno è quanto si evince dal report pubblicato dal portale Idealista.

Il prezzo al metro quadrato a dicembre è di 8,4 euro, una variazione di -0,1% rispetto al mese precedente, di -2,3% rispetto a settembre 2019, ma un aumento del 4,5% se confrontato con dicembre 2018.

Il portale Idealista consente anche di confrontare il prezzo andando sino al 2012. Il prezzo più alto di questa “serie storica” è stato nel marzo 2012 con 10,7 euro al metro quadrato.

Andando a vedere i dati delle province, per quella di Genova attualmente la media è di 7,6 euro al mq. La variazione annuale è +2,6%.

Sui massimi storici il picco è stato proprio nel marzo 2012 con 10,2 euro al metro quadrato (una media tra i 15,9 euro di Santa Margherita Ligure e gli 8,2 di Lavagna, prendendo in considerazione i territori di Genova, Arenzano, Camogli, Chiavari, Cogoleto e Rapallo). Il capoluogo ligure ha toccato un picco di 10 euro al mq e oggi segna 7 euro al metro quadrato, con una variazione massima di -30%. La variazione massima a livello provinciale è stata di -21%.

Per la provincia di Imperia i comuni presi in considerazione sono stati Imperia, Bordighera, Sanremo, Ventimiglia. La media a dicembre 2019 è di 9,2 euro. La variazione annuale è contenutoa: +0,7%. Il picco massimo provinciale era stato nell’aprile 2012 con 12,7 euro al mq. La variazione massima è di -27,8%. Il Comune dove l’affitto costa meno è proprio il capoluogo Imperia con 7,1 euro al mq a dicembre 2019.

In aumento anche i prezzi al metro quadrato della provincia della Spezia: +3,4% rispetto all’anno scorso. Il dato al dicembre 2019 è di 8,8 euro al metro quadrato.

Il picco massimo era stato nel luglio 2012 con 11,8 euro, la variazione massima rispetto a quell’apice è stata negativa per il 25,5%. I Comuni presi in considerazione sono La Spezia, Ameglia, Castelnuovo Magra, Lerici, Santo Stefano Magra, Sarzana. Il capoluogo spezzino segna un 8.5 euro al mq a dicembre 2019.

Sulla provincia di Savona l’aumento rispetto all’anno precedente l’incremento è maggiore: +8,8%. Più contenuta anche la percentuale di variazione massima: -7.3%. A dicembre 2019 il prezzo al mq è di 10,6 euro, contro gli 11,4 dell’agosto 2019, picco massimo. I comuni analizzati sono solo 4: Savona, Alassio, Loano e Varazze. Il capoluogo segna un prezzo di 7,6 euro al mq al dicembre 2019.