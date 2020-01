Il Gruppo Ikea è alla ricerca di un store commercial activity leader che sarà inserito nella di Genova Campi. Le principali responsabilità sono quelle di assicurare la soddisfazione dei clienti, sviluppare e mettere in pratica il sales steering, vendendo secondo l’Ikea way. ottenere una shopping and buying experience divertente, conveniente e di successo, che porti all’incremento delle vendite e della redditività sostenibile a lungo termine, guidare il commercial calendar in negozio e online, collaborare con il commercial team e il local marketing.

Requisiti:

Pregressa esperienza in ruoli sales nel mondo retail

Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale.

Attitudine e atteggiamento corretti per vendere attivamente e aiutare i clienti nell’acquisto.

Conoscenza dei principali KPI di vendita, capacità analitiche e numeriche.

Conoscenza del mercato locale di riferimento.

Leadership capabilities, flessibilità e velocità, positive attitude e people orientation e forte propensione commerciale completano il profilo ideale.

Contratto

Tempo indeterminato full-time nello store Ikea di Genova

Sede: Genova Campi

Per candidarsi consultare il link seguente:

https://www.linkedin.com/jobs/view/1665530779

Data pubblicazione: 01 Gennaio 2020 Fonte: LinkedIn