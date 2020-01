Ci sarà anche Santa Margherita Ligure tra i porti toccati dalla Celebrity Apex, la nuova nave da crociera di Celebrity Cruises, che ospiterà a bordo Gwyneth Paltrow dal 26 agosto al 6 settembre 2020.

Tutto nasce dall’accordo tra Celebrity Cruises e goop, il discusso brand lifestyle fondato e diretto da Gwyneth Paltrow che recentemente è balzato agli onori delle cronache per una candela dal particolare profumo (ma di cui, a quanto pare visitando il sito, è rimasto solo il collegamento diretto, essendo scomparsa dalla singola categoria), ma non è la prima volta: il sito di e-commerce era finito sotto accusa per pubblicità ingannevole (oltre che essere multato per 145 mila dollari) e prodotti che, senza supporto scientifico, avevano la pretesa di curare disturbi come la depressione, l’ansia, l’insonnia o l’infertilità (Bj Liguria non si occupa di cronaca, ma in questo documentato articolo si può approfondire).

Dal 26 agosto al 6 settembre ecco così il primo evento “goop at sea“.

Le 13 navi da crociera Celebrity sono specializzate nelle vacanze luxury. Celebrity è uno dei sei marchi gestiti da Royal Caribbean Cruises Ltd.

Gwyneth Paltrow ed Elise Loehnen, chief content officer di goop, saranno a bordo della crociera per uno speciale evento riservato agli ospiti della nave.

Gli ospiti, si legge nella nota stampa, “avranno l’opportunità non solo di incontrare Gwyneth Paltrow, Elise Loehnen e i consulenti di goop, ma anche quella di poter partecipare a sessioni di gruppo più piccole, guidate da esperti nella cura del corpo, della mente e dello spirito e all’evento finale”.