I gioielli firmati Gismondi 1754 incantano le star. Dopo essere stati scelti (tra le altre) da Jane Fonda, Reese Witherspoon, Angela Basset, Gwyneth Paltrow, e nei giorni scorsi, da Salma Hayek, sono stati indossati da molte star domenica sera a Los Angeles ai Grammy Awards, l’evento considerato l’Oscar della musica.

Nella serata che celebra le band e i cantanti più famosi al mondo, tra i volti più noti, la modella Naomi Campbell, la cantante Alicia Keys, la rapper e attrice Cardi B, la presentatrice inglese Sharon Osbourne e Demi Lovato hanno scelto di indossare i gioielli firmati Gismondi1754.

In particolare, al gala pre-Grammy Naomi Campbell ha accompagnato un vestito bianco a sirena con gli orecchini della collezione ‘Seme del Melograno’; mentre Alice Keys ha privilegiato la collana di diamanti gialli e bianchi per un totale di 50 carati. Cardi B ha abbinato all’abito di Mugler una personalizzazione della collana della collezione Goddess: la rapper, con quasi 60 milioni di follower, indossava 310 carati di diamanti bianchi per un valore di oltre 5 milioni di euro. Per tornare a esibirsi sul palco dello Staples Center, dopo due anni di assenza dalle scene musicali, Demi Lovato ha scelto gli orecchini ‘Nuvole Bianche’, una cascata di diamanti bianchi accompagnati da due anelli: un diamante bianco da 52 carati con taglio Asher e uno da 20 con taglio a goccia. Infine, il noto volto televisivo Sharon Osbourne ha optato per degli orecchini di diamante 18 carati White Gold.

L’apprezzamento dei prodotti firmati Gismondi 1754, testimoniato da attrici e cantanti dello showbiz, acquista un valore ancora maggiore in quanto, a differenza della prassi del settore, l’azienda genovese non riconosce fee per l’indosso dei suoi gioielli.