Ha la capacità di “raccontare il desiderio di riscossa e la voglia di aprirsi al nuovo della città di Genova”: ecco perché il Bristol Palace è stato inserito nella prima edizione della Guida “100 Eccellenze italiane” firmata da So Wine So Food, testata enogastronomica internazionale, in collaborazione con Forbes Italia. La pubblicazione è stata presentata ieri, 27 gennaio 2020, al MAXXI, Museo Nazionale delle Arti di Roma.

La forte attrattività di un ambiente dal respiro internazionale ha fatto breccia, garantendo all’hotel un posto nella Guida. Siamo pur sempre in pieno centro, a due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza de Ferrari, dal teatro Carlo Felice e dai più importanti musei e palazzi di Genova, dove batte il cuore aristocratico della città. Raffinato palazzo in stile Liberty, il Bristol Palace è sempre stato, fin dalla sua apertura, nel 1905, uno dei più prestigiosi hotel locali: la buona società lo scelse come sofisticata cornice per feste leggendarie e come ristorante esclusivo.

Il simbolo di quell’epoca dorata è lo scalone ellittico in marmo bianco, in stile liberty, che attira l’attenzione già all’ingresso. Un particolare architettonico di pregio che avrebbe ispirato ad Alfred Hitchcock, che al momento stava girando “Caccia al ladro”, la spirale che fa da leit-motiv al film Vertigo.

Nella guida alle 100 eccellenze italiane compaiono anche altre gli altri tre hotel che rappresentano i fiori all’occhiello del Gruppo Duetorrihotels: il Due Torri Hotel di Verona, il Bernini Palace di Firenze e il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna. Tra i tratti in comune, il fatto di trovarsi all’interno di palazzi storici che valorizzano il patrimonio culturale e artistico di alcune tra le più belle città d’arte italiane.

Tutti sono in pieno centro e vantano un’attenzione estrema al dettaglio di lusso, riscontrabile nella qualità dell’accoglienza, degli arredi, dei servizi.