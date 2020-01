Circa 250 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 13 anni, appartenenti a 13 classi di 10 scuole secondarie di primo grado della provincia di Genova, hanno partecipato questa mattina all’esperienza ecologica “KeepClean” nel parco dell’Acquasola, promossa da Fondazione Edoardo Garrone nell’ambito del progetto didattico “Genova Scoprendo”.

Con la guida di esperti e in collaborazione con Cooperativa Erica, i ragazzi hanno contribuito a raccogliere nel parco cittadino 33 kg di piccoli rifiuti. Un modo estremamente pratico e concreto per acquisire consapevolezza dell’impatto sull’ambiente dei piccoli gesti quotidiani e ragionare sulle corrette pratiche di smaltimento dei diversi materiali.

L’iniziativa fa parte del programma didattico della decima edizione del progetto Genova Scoprendo, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale per la Liguria e Accademia Ligustica di Belle Arti.

In linea con le indicazioni metodologiche e tematiche del Miur, il progetto mette al centro sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva e propone un format che coniuga esperienza sul campo, formazione in aula, incontri con realtà appartenenti al mondo del volontariato, quali l’associazione Banco Alimentare, e una visita artistico-culturale nel cuore di Genova, guidata dagli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti secondo la modalità dell’educazione peer to peer (educazione tra pari).

Con l’obiettivo di rendere i ragazzi veri protagonisti della sostenibilità in città, Genova Scoprendo propone anche quest’anno il concorso #sostenibilitàinscatola. I giovani partecipanti dovranno rappresentare la loro idea di sostenibilità attraverso la creazione di un modellino tridimensionale di un angolo della città, considerando i temi della mobilità, dell’alimentazione, della gestione dei rifiuti e del riuso intelligente.

Tutti gli elaborati saranno condivisi e potranno essere votati sulla pagina Instagram di Fondazione Garrone (@fondazione_garrone). Nella giornata conclusiva del progetto, che si svolgerà nel marzo 2020, gli elaborati saranno esposti presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti dove sarà premiato il vincitore.