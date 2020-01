Verrà sviluppato in quattro moduli da svolgersi in un incontro al mese di quattro ore nella sede dell’associazione, a partire da febbraio 2020, il corso base su metodologia Bim per la pubblica amministrazione messo a punto da Ance Genova e Università – Dad (Dipartimento di architettura e design) e presentato oggi in un incontro pubblico.

Bim è una metodologia integrata basato su dati e informazioni condivise e coordinate che investe tutto il processo edilizio dalla progettazione dell’edificio alla sua realizzazione alla manutenzione.

«Entro il 2025 – ha detto Simonetta Cenci, assessore all’Urbanistica del Comune di Genova – tutti gli appalti dovranno adottare metodologie e tecnologie Bim. Pur essendo consapevoli delle difficoltà che questo passaggio comporta, soprattutto in termini di formazione e adeguamento informatico, il nostro obiettivo è gestire tutto il processo edilizio (progettazione, gare, appalti, esecuzione e manutenzione) attraverso il modello tridimensionale associato a tutte le informazioni possibili sugli elementi edilizi che lo compongono. Grazie agli organizzatori del corso il primo gruppo di tecnici inizia la formazione, primo impegno da portare avanti».

La collaborazione tra Ance Genova (Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Genova) e l’Università ha dato vita negli ultimi due anni a una serie di interventi di formazione che ha coperto l’intero processo edilizio, dalla progettazione alla gestione dei processi produttivi, in particolare, il master universitario di II livello “Il Bim per l’approccio smart al processo edilizio”, promosso da Università di Genova e finanziato da Regione Liguria tramite Fondo Sociale Europeo dal Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere sull’asse 3 “Istruzione e Formazione” conclusosi lo scorso giugno.

«Il master – ha precisato Sarah Zotti, vicepresidente di Ance Genova con delega agli Studi, alla Tecnologia e all’Innovazione – ha consentito di formare 20 giovani professionisti esperti in Bim, facendo emergere, nel contempo, la necessità di sensibilizzare la pubblica amministrazione a dotarsi di personale tecnico a vari livelli, in grado di poter gestire un’opera pubblica utilizzando la metodologia Bim. Grazie all’esperienza del master, Ance Genova e Università hanno dunque messo a punto un intervento gratuito di formazione “di base” per i dipendenti della pubblica amministrazione».