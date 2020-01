Venerdì 24 gennaio alle 17 verrà inaugurato From 7 inch, un progetto artistico installativo di Lorenzo Baiocchi, Gabriele Bernardi, Michele Ulivi, per la project room dell’Accademia Ligustica a Villa Croce.

Il lavoro nasce da una collaborazione tra studenti della Scuola di Progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia Ligustica (Lorenzo Baiocchi e Michele Ulivi) e della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini (Gabriele Bernardi), rafforzando la collaborazione tra i due istituti uniti nel nuovo Politecnico delle Arti.

From 7 inch vuole essere un tentativo di trasposizione audio-visiva dell’attuale coscienza sociale. L’attenzione è rivolta alle componenti hardware, le quali instaurano un dialogo basato su algoritmi probabilistici, comunicando secondo una relazione “uno a molti”. La reazione dei “molti”agli stimoli generati da una singola componente varia durante tutta la durata di un ciclo (compresa tra 15 e 25 minuti), al termine del quale si torna alla situazione iniziale.

La presenza della Ligustica all’interno del Museo di Arte contemporanea della città conferma la vocazione dell’istituzione e il proprio approccio alla didattica, nel caso specifico della project room delle scuole di Nuove tecnologie dell’Arte e Didattica dell’Arte, rispettivamente sotto la direzione dei docenti Simona Barbera e Cesare Viel.

Lo spazio si presenta come un laboratorio didattico ‘work in progress’, nel quale si svolgono attività di ricerca, workshop e sviluppo di progetti artistici: la stanza vuota come straordinaria metafora viva dello spazio vitale necessario a pensare e sperimentare un lavoro di ricerca.

Una volta inaugurato l’apertura settimanale sarà: dal martedì al venerdì 14-18 e sabato e domenica 10-18