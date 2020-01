Fos comunica che i ricavi netti consolidati al 31/12/2019, primo esercizio dopo la quotazione sul mercato Aim Italia, si attestano a circa 9,6 milioni di euro, in crescita di circa il 22% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 31/12/2018.

Dal punto di vista dell’evoluzione e della tecnologia, il Gruppo Fos conferma la sua vocazione di realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva in r&d, al 31/12/2019, di circa 2 milioni di euro, rispetto ai 1,6 milioni euro del corrispondente periodo del 2018 (+25% circa).

Anche sul fronte dell’occupazione i dati al 31/12/2019 confermano la crescita del gruppo, con 152 risorse complessive, rispetto alle 127 del 31/12/2018 (+20%), incremento avvenuto anche grazie al programma Fos Academy che nell’ultima sua edizione, conclusasi a dicembre 2019, ha formato e successivamente assunto in Fos 16 risorse.

Enrico Botte, amministratore delegato di Fos, esprime «soddisfazione per i risultati conseguiti nell’attività industriale e in quella di ricerca e sviluppo dell’anno appena concluso, risultati che mostrano una crescita a doppia cifra. Tale performance ci conforta sulle nostre aspettative di crescita futura, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati nell’offerta pubblica iniziale».

Fos spa, fondata a Genova nel 1999, è a capo di un gruppo che opera attraverso quattro linee di business (Information technology, Telecomunicazione, Ingegneria e Automazione) e affianca importanti gruppi dell’industria, dei settori healthcare, trasporti, energia, finanziario e della pubblica amministrazione. Il gruppo conta oltre 150 addetti, distribuiti in 7 sedi – Genova, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca – Genova (due), Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas (Lituania) – in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Bolzano, Enna, Kaunas) ed enti pubblici come l’Enea.