Ex Mercato di corso Sardegna a Genova, iniziata la fase delle demolizioni: fine lavori nell’ottobre 2021

Dopo i lavori propedeutici iniziati a novembre, è entrata nel vivo a inizio gennaio la fase di demolizione dei quattro fabbricati che lasceranno spazio al parco pubblico all’interno dell’area dell’ex mercato di corso Sardegna.

Nella storica struttura, nata nel 1926, nascerà un nuovo centro polifunzionale al servizio della Valbisagno, realizzato grazie al sistema del project financing con un investimento complessivo da parte della società affidataria di circa 27 milioni di euro. Al termine dei lavori, previsto nell’autunno del 2021, nascerà uno spazio che ridarà vita a un complesso ormai chiuso dal 2009.

Spazio a un’ampia area pedonale e verde, con aiuole e alberi in piena terra. Il progetto mira a mantenere la memoria storica del mercato: saranno mantenuti tutti gli edifici perimetrali e i due padiglioni interni, che sono sottoposti a vincolo. (continua dopo il video)

La restante superficie, che ha un’estensione di circa 23 mila metri quadrati, ospiterà anche spazi per studiare all’aperto, aree gioco e per attività sportive. Previsti inoltre luoghi aggregativi per gli eventi del quartiere e per la socialità, tra cui spiccano un’area per il ballo en plein air e uno per il cineforum. Nel progetto c’è anche un parcheggio a due livelli fuori terra, localizzato nei due edifici più recenti esterni al perimetro del mercato storico.

Per ottimizzare la fruizione delle diverse parti del complesso è stata infine studiata una nuova viabilità di collegamento tra corso Sardegna e piazza Martinez, oltre alla riqualificazione del tratto di corso Sardegna in corrispondenza dell’ex mercato.