Erg spa è stata promossa al rating “AA”, rispetto ad “A” attribuitole nel 2018, da Msci Esg Research Ltd, una delle principali società di ricerca sulle perfomance aziendali calcolate sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance (Esg). La doppia “A” assegnata a Erg da Msci è principalmente attribuibile alla significativa crescita del gruppo nel settore delle energie rinnovabili che ha portato l’azienda a diventare uno dei primi dieci operatori privati europei del settore Fer con più di 3 Gw di capacità installata, e all’impegno a ridurre entro il 2022 il carbon index della propria produzione del 15% rispetto al 2018.

A questo importante riconoscimento si aggiunge il 35° posto nel “Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index”, pubblicato dalla società canadese Corporate Knights. Nella classifica, condotta su 7.395 aziende quotate con fatturato superiore a 1 miliardo di dollari, Erg è per il secondo anno consecutivo annoverata fra le top 50 aziende. Il rating analizza preliminarmente quattro parametri (reporting di sostenibilità, salute finanziaria, tipologia di prodotti venduti e sanzioni finanziarie ricevute) e, successivamente, ulteriori 21 parametri, specifici per ciascuna industry, relativi alla gestione delle risorse naturali, del personale, i ricavi clean e la performance dei fornitori. L’analisi, giunta alla sua sedicesima edizione, dimostra inoltre che le aziende più sostenibili tendono ad avere una vita più lunga e offrono prestazioni migliori agli investitori rispetto alle società omologhe.

Infine, il rating Cdp – Climate Change, promosso da Carbon Disclosure Project, che valuta le informazioni e i dati, sia quantitativi che qualitativi, sulle strategie adottate nella lotta al “climate change”, ha confermato a Erg il rating B.

«Le valutazioni ricevute – dichiara Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg – sono il riconoscimento del nostro continuo impegno nel perseguire gli obiettivi Esg definiti nel piano industriale, con particolare riferimento alla lotta al cambiamento climatico. Premiano, inoltre, la validità della nostra strategia che da sempre considera la sostenibilità un fattore chiave per la creazione di valore del gruppo».