Envent assegna a Gismondi 1754 un target price 4,45 euro per azione, con indicazione Outperform. È quanto risulta dalla ricerca di inizio copertura pubblicata da EnVent Capital Markets.

Dato il posizionamento di fascia alta e il riconoscimento internazionale del design e dell’esclusività delle creazioni Gismondi 1754, EnVent si aspetta performance vicine allo standard del settore.

Secondo EnVent l’industria del lusso per sua natura è poco esposta ai periodi di rallentamento economico e non è in competizione con i marchi più economici, quindi meno soggetta a fluttuazioni. Gismondi 1754 si sta aprendo ai mercati esteri e può contare sull’ottima reputazione del Made in Italy e del proprio marchio a livello internazionale.

Gismondi 1754 si è quotata il 18 dicembre sul mercato Aim Italia con un prezzo di IPO di 3,20 euro. La società ha chiuso il 2018 con ricavi di 5,6 milioni, in aumento del 19% rispetto all’anno precedente, e con un ebitda di circa 1 milione, corrispondente a un margine del 17,3%.