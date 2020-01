Il 2 febbraio torna la domenica gratuita nei musei italiani.

Ingresso libero con la #domenicalmuseo reintrodotta e resa permanente dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa.

Ecco le strutture aderenti in Liguria: