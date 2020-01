C’è anche un progetto ligure tra i 16 selezionati nel bando 2019 per l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative riguardanti le vestigia della Grande Guerra.

Si tratta del riordino e dell’inventariazione di documenti sulla I Guerra Mondiale recentemente ritrovati a cura della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria.

Il comitato tecnico scientifico per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale è presieduto dal direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo guidato dal Ministro Dario Franceschini, ha selezionato un progetto in Liguria.

È questo l’esito del bando 2019 per l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative riguardanti le vestigia della Grande Guerra, frutto del lavoro dei componenti del comitato designati dalla direzione generale Biblioteche e istituti culturali, da quella degli Archivi, dai ministeri della Difesa, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dalla Conferenza Stato–Regioni, dall’Unione Province Italiane, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalle associazioni di settore.

Il finanziamento complessivo per tutti i progetti è di 260.341 euro.

Ecco l’elenco completo:

Impermeabilizzazione del tetto della batteria del Forte Montevecchio a Colico; digitalizzazione del fondo ‘lettere comuni’ dell’archivio privato del generale Armando Diaz;

restauro e la digitalizzazione dei documenti della Grande Guerra della curia generalizia delle suore cappuccine di madre Rubatto di Roma;

restauro e la digitalizzazione dei volumi pergamenacei miniati del Museo Storico della III Armata in Padova;

catalogazione di medaglie e distintivi della Prima Guerra Mondiale conservato al Museo Nazionale Romano;

recupero dei parchi e viali della rimembranza a Forlì e Cesena;

restauro del monumento ai caduti dello sculture Carlo Fontana di Tivoli;

riordino e inventariazione di documentazione sulla Grande Guerra recentemente ritrovata dalla soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria;

catalogazione del fondo Guerra della Biblioteca Universitaria di Bologna;

“14-18. Documenti e immagini della grande Guerra: consolidare e accrescere l’archivio digitale” presentato dall’Istituto centrale per il catalogo unico;

“Vestigia della Grande Guerra a Comelico”, il restauro dei dipinti della Cappella ai caduti della Grande Guerra a Calci;

restauro della Nike Alata di San Bartolomeo in Bosco a Ferrara;

restauro del monumento ai Caduti della I Guerra Mondiale a Bozzano;

catalogazione dei materiali archivistici e bibliografici della Grande Guerra della Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma;

“Carte in guerra. La Grande Guerra nelle carte della famiglia Roero di Cortanze” dell’Archivio di Stato di Asti