Il Comune di Sanremo ricerca 2 avvocati. La domanda di partecipazione al bando deve essere spedita entro il 17 febbraio 2020.

Per partecipare al concorso pubblico è necessario possedere il diploma di laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Le domande dovranno essere spedite all’indirizzo del Comune: Comune di Sanremo, corso Cavallotti n. 59, 18039 Sanremo o in formato Pec all’indirizzo email comune.sanremo@legalmail.it.

La prova d’esame consisterà in due scritti e un orale. La prima prova sarà un elaborato teorico sulle seguenti materie: diritto civile (in particolare contratti, obbligazioni, responsabilità civile, diritti della persona, diritti reali); diritto amministrativo (in particolare parte generale, urbanistica, edilizia, appalti pubblici, concessioni di beni e servizi, servizi pubblici locali, procedure espropriative); diritto processuale civile; diritto processuale amministrativo; diritto tributario con particolare riferimento agli enti locali; elementi di diritto costituzionale; ordinamento delle autonomie locali; contenzioso in materia di sanzioni amministrative; elementi di diritto societario (in particolare società partecipate). La seconda prova scritta verterà sull’elaborazione teorica-pratica inerente lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire che verterà sulle materie indicate per la prima prova scritta. L’ultima prova orale consisterà su un colloquio psicologico con psicologo del lavoro per la valutazione dell’attitudine, dell’orientamento al risultato e della motivazione del candidato. Dove il numero delle domande sarà in sovrannumero avverrà una preselezione.

Per ulteriori informazioni contattare l’ente: Settore risorse umane del Comune che ha la responsabilità del procedimento selettivo di cui al presente bando (Corso Cavallotti, 59 – telefono 0184/580245) o visita il sito.

