Si è insediata oggi, 13 gennaio 2020, come nuovo segretario generale della Città Metropolitana di Genova, Concetta Orlando; va a ricoprire il ruolo occupato sino a luglio 2019 da Piero Araldo, quest’ultimo attualmente segretario comunale di Vado Ligure e Bergeggi.

Concetta Orlando è nata a Palmi (Reggio Calabria) il 12 maggio 1968 e si è laureata in giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Messina. Oltre vent’anni di carriera negli enti locali, iniziata come segretario comunale nel 1997 nel Comune di Paesana (CN) e proseguita con lo stesso incarico presso i Comuni di Refreddo e Martiniana Po fino al 2004, e nel 2005 a Saluzzo.

Nel 2010 è approdata in Liguria, inizialmente a Lavagna dove ha ricoperto il ruolo di segretario e di direttore generale dal 15 marzo 2010 al 2014, quindi a Sanremo dal 2013 al 2017 e infine a Chiavari fino al 2019.

A darle il benvenuto nel suo nuovo ufficio di piazzale Mazzini è stato il direttore generale dell’ente Paolo Sinisi e da subito la neo segretario generale di “Genova Metropoli” ha voluto incontrare dirigenti e funzionari dell’ente per meglio conoscere la macchina organizzativa di una delle più grandi Città Metropolitane italiane, ente territoriale che ha ereditato diverse e importantissime competenze dalla ex provincia di Genova, quali, per esempio, manutenzione delle strade provinciali e degli istituti scolastici superiori, affiancate a nuovi e altrettanto importanti ruoli in materia di pianificazione strategica e territoriale, infrastrutture e reti di comunicazione, servizi di pubblico interesse in ambito metropolitano, sistemi coordinati di servizi pubblici d’intesa con i Comuni, mobilità e viabilità, sviluppo economico, informatizzazione e digitalizzazione.

In attesa del debutto in conferenza metropolitana, dove saranno presenti i 67 sindaci del territorio e nel successivo consiglio metropolitano, appuntamenti entrambi previsti per mercoledì prossimo 15 gennaio, la Orlando, che nella sua carriera ha avuto anche esperienze formative nella scuola superiore della pubblica amministrazione locale e nel Formez e che recentemente ha completato il master di executive in management delle Pubbliche amministrazioni presso Sda Bocconi, si è detta fortemente convinta dell’importanza di investire sulle persone che lavorano negli enti istituzionali, per il loro aggiornamento e formazione, in modo da poter seguire al meglio le richieste che la società rivolge alla P.A.