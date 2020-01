La giunta del Comune di Chiavari ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria del fosso di Caperana e del fosso di Ri, entrambi affluenti del fiume Entella.

«Grazie anche al contributo di Regione Liguria, pari a 330 mila euro – spiega il sindaco Marco Di Capua – il Comune di Chiavari sarà in grado d’intervenire per mettere in sicurezza i due rivi, scongiurandone le relative criticità, in un’ottica di prevenzione in caso di forti piogge».

La posizione delle due aree d’intervento lungo i corsi d’acqua, distanziate di circa 1300 m, ha obbligato i tecnici a creare due distinti cantieri: «Il primo – specifica Di Capua – per cui abbiamo stanziato 590 mila euro, riguarderà la manutenzione straordinaria del fosso di Ri e del tratto a valle del fosso di Caperana, in cui verranno eliminate le tombinature e realizzato un canale nuovo a cielo aperto, adeguato sotto il profilo idraulico, mentre il secondo si concentrerà sul tratto a monte del fosso di Caperana, per una spesa pari a 300 mila euro: previsto l’abbassamento progressivo dell’alveo fino alla quota di fondo del nuovo canale e l’allargamento dello stesso a monte di via Parma. Queste attività, che si inseriscono nel piano complessivo di diminuzione del rischio idrogeologico presente nel nostro comune, sono fondamentali per la sicurezza dei quartieri cittadini: negli anni scorsi la zona di Caperana si è allagata sia per l’esondazione del fiume Entella sia a causa della mancata ricettività dei due corsi d’acqua in questione».