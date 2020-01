L’azione risarcitoria dei Malacalza su Carige per 482 milioni di euro è stata ricevuta dal Fitd. Verrà probabilmente comunicata nel consiglio del Fondo già convocato il 29 gennaio sul bilancio.

Malacalza Investimenti chiede il risarcimento per le modalità con cui è avvenuto il passaggio di controllo di Carige, ma non lo stop al riassetto della banca ora nelle mani del Fondo interbancario per la tutela dei depositi. Secondo quanto riferito a Radiocor da fonti legali, la holding della famiglia Malacalza non ha optato per una richiesta di sospensiva delle delibere con cui a settembre è stato approvato il rafforzamento patrimoniale di Carige essendo già avvenuta l’esecuzione dell’aumento di capitale.

Radiocor precisa che l’ammontare della somma richiesta è stato determinato partendo dalla situazione patrimoniale pre-aumento di Carige e applicando un premio vista la posizione di azionista rilevante detenuta dalla Malacalza Investimenti titolare fino a qualche mese fa del 27,5% circa del capitale. A questo ammontare è stata poi tolto il valore della quota (2%) detenuta attualmente dalla holding. A fine 2018 Malacalza Investimenti aveva in carico il suo pacchetto del 27.5% a 412 milioni di euro.

La richiesta di risarcimento, presentata dai legali Giorgio De Nova e Paolo Ghiglione, chiama in causa Banca Carige e in solido i soggetti protagonisti del recente riassetto e ad oggi azionisti rilevanti della banca: il Fondo per la tutela dei depositi, lo Schema Volontario dello stesso Fitd e Cassa Centrale Banca..