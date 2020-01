“Carige avanti veloce” sarà il claim di Banca Carige che, dopo avere riconquistato la solidità patrimoniale ora gurda al futuro. Lo ha annunciato Francesco Guido in un incontro con la stampa dopo la seduta del cda che lo ha nominato amministratore delegato della banca ligure.

Carige, ha detto Guido, ha riconquistato la solidità patrimoniale e «solidità patrimoniale significa avere riconquistato le basi per poter continuare quel rapporto di fiducia che storicamente appartiene a questa banca in Liguria e nelle altre regioni italiane, per ripartire in maniera molto forte e responsabile per essere al servizio del territorio. Abbiamo voluto associare questo momento che è importante perché rende Carige esclusiva nel panorama italiano, a una campagna di comunicazione esterna scegliendo come claim “Carige avanti veloce”».

«In queste parole – ha spigato il nuovo ad – è racchiusa la nostra sfida e il nostro impegno per il futuro. Avanti significa che in questo momento il passato è definitivamente passato, e che avanti abbiamo un futuro da costruire insieme per il territorio e con il territorio. Questo significa famiglie e imprese, piccole e medie imprese. Lavoreremo in quella direzione con estrema convinzione e con estrema concretezza, in particolare quando parliamo di territorio parliamo di famiglie nel senso di custodire e incrementare la loro ricchezza, attraverso un sistema avanzato di gestione wealth management, e quando parliamo di piccole e medie imprese non parliamo soltanto, e consentitemi l’espressione, di banale erogazione del denaro quindi di un aspetto squisitamente finanziario ma di associare a questa erogazione di denaro servizi non finanziari che consentano comunque alle imprese di scalare in termini di competitività. Per servizi non finanziari intendo servizi che consentono di realizzare il concetto di rete, di mettere in comune esperienze, di lavorare in termini di condivisione di nuove tecnologie per affrontare nuove sfide come la green technology. Il nostro è un ruolo di responsabilità sociale che sentiamo molto forte, che Carige sente in maniera molto forte».

Guido e il presidente Calandra Buonaura hanno annunciato che la prossima seduta del cda si terrà l’11 febbraio.