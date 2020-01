Un buon dolce della tradizione familiare, il budino di semolino, che si può rendere scenografico servendolo in tavola fiammeggiante dopo avere dato fuoco al rum che lo ricopre.

Ingredienti: 1 litro di latte, 120 gr di zucchero, 150 gr di semolino, rum, 8 uova, 1 limone, 50 gr di uva passa, 50 gr di cedro candito, 50 gr di pinoli, cannella, burro, pan grattato, un bicchiere di vino dolce.

Procedimento Mettete in casseruola il latte con lo zucchero. Quando il latte inizia a bollire versatevi il semolino rimescolando con un mestolo in modo che non si formino grumi. Fate cuocere per un decina di minuti, quindi ritirate la pentola dal fuoco e lasciate che il liquido perda calore fino a diventare tiepido. A questo punto aggiungete 6 rossi d’uovo e 2 chiare sbattute a parte, la scorza del limone grattata, l’uva passa, il cedro candito, i pinoli, il vino e un pizzico di cannella. Rimescolate bene e versate il composto in una forma che all’interno avrete unto di burro e spolverizzato di pan pesto. Fate cuocere trenta minuti in forno a 180 gradi e servite il budino così com’è o cosparso di caramello oppure di rum a cui dare fuoco.

Con il budino di riso bevete un vino dolce.

