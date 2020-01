Seduta positiva per le Borse europee, che nell’attesa ottimistica delle decisioni della Fed (la banca centrale americana dovrebbe lasciare i tassi invariati a 1,50-1,75%, ma potrebbe usare toni ancora più accomodanti come contromisura per i possibili effetti del coronavirus) hanno per il momento accantonato i timori di un’epidemia.

Milano ha chiuso il Ftse Mib in rialzo dello 0,57%, Parigi segna +0,49%, Francoforte +0,16%, Londra +0,04%. Lo spread Btp/Bund è ancora in calo, a 133 punti base dai 139 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari ha brillato Leonardo (+3,41%), all’indomani dell’acquisizione della svizzera Kopter, giudicata in modo positivo dagli analisti per il rafforzamento della leadership negli elicotteri e l’ampliamento della gamma offerta. Bene anche Pirelli (+2,57%), dopo i cali precedenti, e Nexi (+2,43%), in attesa di capire se l’ipotesi di aggregazione con Sia si concretizzerà.

In rialzo il petrolio, nonostante risultino superiori al previsto le scorte di greggio americane (il Wti a marzo cresce dello 0,1% a 53,45 dollari al barile, il Brent di pari scadenza sale dello 0,7% a 59,97). S

Sul Forex l’euro scende sotto quota 1,10 e vale 1,099 dollari (1,1003 in avvio e 1,1002 ieri), mentre contro yen vale 120,08 (120,02 in apertura e 102,05 ieri). Il dollaro/yen è a 109,16.