Apertura in ribasso per le borse europee, penalizzate dalla tensione in Medio Oriente, dopo il raid Usa durante il quale è rimasto ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani. Francoforte segna -0,89%, Parigi -0,55%, Londra -0,44%. A Milano il Ftse Mib parte con – 0,53% a 23.709 punti. Lo spread Btp/Bund intorno alle 9.30 è sui 162 punti base (163 pb la chiusura precedente).

A Piazza Affari i titoli del comparto petrolifero sono partiti in rialzo (Eni +0,66%, Saipem +1,7%). Avvio positivo anche per Tenaris (+0,8%) che ha completato l’acquisizione del gruppo americano Ipsco Tubulars da Pao Tmk.

Anche le borse asiatiche sono indebolite dai timori di un’escalation militare in Medio Oriente. Shanghai è piatta (-0,05%), Shenzhen in rialzo dello 0,2%, Hong Kong segna -0,2%. In calo anche Mumbai (-0,4%) mentre è invariata Seul (+0,06%). Chiusa Tokyo per festività.

Sale il prezzo del petrolio, con il Wti che supera i 63 dollari al barile.

Euro in leggero calo, viene scambiato a 1,1164 dollari (1,1170 dollari la quotazione ieri sera dopo la chiusura di Wall Street) e vale 120,65 yen.