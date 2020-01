Seduta prudente ma chiusura in positivo per le Borse europee che dopo un avvio negativo recuperano nel finale sulla scia di Wall Street, ottimista dopo i toni distensivi usati da Trump sull’Iran. Londra segna + 0,01%, Francoforte +0,71%, Parigi + 0,31%.

In netto rialzo Milano, sostenuta da tra l’altro da Atlantia e Leonardo, con Ftse Italia All Share a 25.923,15 punti (+0,44%) e Ftse Mib a 23.832,02 punti. Atlantia (+3,93%) è salita in seguito alle voci di un accordo di un accordo con il governo sulle tariffe e sugli investimenti autostradali, Leonardo (+2,99%) per il fatto che la tensione in Medio Oriente dovrebbe accelerare gli investimenti nella difesa. Il gruppo aerospaziale italiano nel settore militare registra due terzi del fatturato ed è presente negli Usa con la controllata Drs.

Sostanzialmente fermo, sui 166 punti base lo spread Btp/Bund (variazione +0,01% rendimento Btp 10 anni +1,39% rendimento Bund 10 anni -0,26%).

Stabile l’euro/dollaro Usa, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,113. Oro stabile, con una variazione pari a +0,18%.

Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,82 dollari per barile.