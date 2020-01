«Il Mit ha pubblicato i bandi per affidare la concessione delle autostrade A12 Sestri Levante-Livorno e A10 Ventimiglia-Savona». Lo ha annunciato l’ assessore regionale ligure alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone durante il consiglio regionale rispondendo a un’ interrogazione del capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio sulla mancata copertura della rete telefonica mobile all’ interno delle gallerie della A12.

«Nella relazione sulle tratte che abbiamo inviato al Mit – ha aggiunto Giampedrone – abbiamo anche segnalato l’importanza degli interventi aggiuntivi per il potenziamento tecnologico delle due tratte per le quali le concessioni sono in scadenza. Sono fondamentali per il nostro territorio. Salt è in proroga per la A12 da Sestri Levante dal luglio 2019, Autofiori doveva scadere nel 2021 ma il Mit ha voluto comunque far partire il bando».

La A12 tra Genova e Sestri Levante è in concessione a Aspi.