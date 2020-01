Arpal ha confermato l’avviso meteo per vento relativo alla giornata di oggi, lunedì 20 gennaio per le zone dell’imperiese (zona A) e dello spezzino (zona C) della Regione.

Dalla mezzanotte le raffiche più forti hanno interessato il Lago di Giacopiane, nell’entroterra del Levante genovese, dove si sono toccati i 154.4 km/h; Fontana Fresca, sopra Sori (Genova) con 117.4 km/h.

Altre raffiche significative a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 97.2 km/h, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 94 km/h, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con 87.5, Marina di Loano (Savona) con 85.3.

Per la giornata odierna si prevedono venti da Nord Est di burrasca o burrasca forte (60-70 km/h) sempre sull’imperiese (zona A) e sullo spezzino (zona C), con rinforzi e raffiche oltre i 100 km/h in particolare sui crinali e sui capi esposti.

Sulle restanti zone, parte del savonese, genovesato ed entroterra si toccheranno i 50-60 km/h con rinforzi e raffiche fino a 80-90 km/h. Una lenta attenuazione dei venti è prevista dalle ore centrali su tutta la regione a eccezione delle zone più a Ponente.