Arcaplanet, catena specializzata nel pet care con oltre 350 punti vendita e 1700 dipendenti, ha inaugurato la nuova sede centrale a Carasco in via Pontevecchio.

Un edificio sviluppato su 3 piani per una superficie totale di circa 6000 mq tra garage e uffici, capace di ospitare fino a 300 postazioni lavorative, ma anche un negozio virtuale

per testare nuovi layout, possibilità di sviluppare servizi che integrano esperienze di consumo multicanale e favorire la formazione dei collaboratori.

130 le persone che lavoreranno nella nuova sede, che sorge accanto a quella storica. Nel nuovo immobile sono stati investiti circa 10 milioni di euro.

Michele Foppiani, fondatore e ancora oggi amministratore delegato dell’azienda, annuncia che Arcaplanet ha chiuso l’anno 2019 con un incremento di fatturato del 23% e che entro la fine del 2020 saranno 380 i punti vendita diretti della catena in tutta la Penisola (oggi a quota 350) e saliranno a 2000 le risorse umane impiegate (oggi 1700).

Arcaplanet prevede la selezione di 300 persone per le posizioni di vendita di cui il 10% riguarda la Liguria. Le lauree ricercate sono tutte, per le posizioni di vendita, mentre serve quella in Farmacia con iscrizione all’Ordine per i punti vendita con corner farmaceutico (circa 10).

Dopo la recente acquisizione della catena Fauna Food, che già ha accresciuto di ben 11 unità (di cui 8 in Lombardia e 2 in Veneto) i punti vendita, altri 5 negozi verranno inaugurati nella sabato 25 gennaio: Chieri (To), Saluzzo (Cn), Muggia (Ts), Brindisi e Teramo.

Arcaplanet inoltre dichiara che nel 2020 Arcaplanet donerà fino a 200 tonnellate di cibo

a favore delle oltre 300 associazioni iscritte al programma Foodstock.