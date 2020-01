Sono circa 70 i lavoratori di Genova dello stabilimento di Alpitel a Borzoli che oggi hanno scioperato dalle 10 alle 12 dopo l’assemblea che si è svolta questa mattina. Una vertenza nazionale che ha ripercussioni anche nel capoluogo ligure.

«L’azienda a oggi non ha ancora fornito un piano industriale che diradi quantomeno la nebbia sul suo futuro e dei suoi lavoratori» comunica Alessandro Tanta di Fiom Cisl Genova.

«Fin da ora – precisa Tanda – si sta tenendo conto solo dei costi, dove a farne le spese sono sempre i lavoratori. Restiamo nell’attesa di una data da parte del ministero del Lavoro per proseguire la trattativa e cercare di trovare una soluzione a questa vicenda. Alpitel è purtroppo anch’essa una delle aziende del settore delle telecomunicazioni che è in crisi. Difatti si sta portando l’attenzione al ministero dello Sviluppo economico tale problematica che si ripercuote in tutta Italia».