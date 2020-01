Alleanza Civica Liguria, costituita da Ge9Si, LiguriaViva e AvantInsieme, avvia seminari di approfondimento su tematiche di interesse regionale in vista della predisposizione del programma per il rinnovo del consiglio regionale.

Da tempo il movimento ha aavviato gruppi di lavoro sui temi di maggior interesse per la cittadinanza. Con i venerdì civici si privilegierà l’approfondimento, secondo i promotori, “cercando di trasformare le considerazioni su quanto è stato (o non è stato) fatto in impegno programmatico”, scrivono in una nota.

Si parte con questi temi: lavoro, impresa, occupazione.

L’appuntamento è per il 24 gennaio nella sede della Società di letture scientifiche di Palazzo Ducale a Genova. Intervengono Giovanni Facco (manager, direttore Scuola civica Ge9Si), Giovanni Battista Pittaluga (docente Università di Genova, dipartimento di Scienze Politiche), Alfonso Pittaluga (responsabile politiche del lavoro segreteria Uil Liguria), Lorenzo Forcieri (presidente distretto ligure tecnologie marine), Giada Campus (giornalista).