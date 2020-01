Un incarico da febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 per un importo di 75 mila euro omnicomprensivo.

Alfa Liguria ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico professionale a figura esperta (senior) per attività di coordinamento progettuale per la costituzione con i partner della rete transfrontaliera del servizi per il lavoro (T2) e l’integrazione transfrontaliera dei servizi per l’impiego (T3) del progetto Ma.r.e.

Inoltre è prevista anche una selezione pubblica per due figure junior che collaborino e assistano a livello progettuale la costituzione della rete e l’integrazione dei servizi per l’impiego.

Come requisito generale per la figura senior occorre una laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento e la conoscenza della lingua francese che verrà verificata dal nucleo di valutazione nell’ambito di un colloquio.

Come requisiti specifici vengono chiesti: la partita iva al momento della stipula del contratto e la partecipazione a progetti europei transnazionali o la partecipazione a progetti o attività pertinenti il mercato del lavoro italiano e francese.

I criteri di valutazione sono spiegati qui.

Per compilare la domanda cliccare qui.

I requisiti, i criteri e la domanda di ammissione alla selezione per le figure junior, sono disponibili cliccando qui.