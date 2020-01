L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per prevenire gli infortuni sul lavoro nei cantieri. Aitek, azienda genovese specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per i trasporti e la sicurezza, ha realizzato una soluzione innovativa che sfrutta i vantaggi dell’intelligenza artificiale per aumentare il livello di sicurezza fisica all’interno di cantieri edili, stradali e aree operative in genere.

Aitek ha integrato all’interno della propria piattaforma AiVu per la video security un sofisticato sistema per il rilevamento e il tracking automatico di persone e veicoli all’interno delle aree operative.Uno o più dispositivi per la registrazione AiVu-NVR acquisiscono le immagini provenienti dalle telecamere posizionate nei punti nevralgici del cantiere e le elaborano utilizzando algoritmi di videoanalisi per rilevare situazioni di interesse per la sicurezza, come la presenza di persone, di veicoli fermi o di attività all’interno di aree pericolose o interdette all’accesso.

Tutti gli allarmi generati vengono raccolti in tempo reale dal sistema di video management AiVu-VMS, che permette di monitorare un’ampia rete di telecamere da un’unica interfaccia. Nella sala di controllo, i video decoder permettono di visualizzare i flussi live su diversi monitor o video wall.

Algoritmi di videoanalisi basati su reti neurali rilevano situazioni di potenziale pericolo in maniera automatica. Ogni volta che viene rilevato un evento di interesseil sistema avvia il tracking dei soggetti ed effettua automaticamente uno zoom digitale, in modo da mostrare nel dettaglio la situazione. Gli operatori possono così vedere non solo un filmato dal vivo della telecamera interessata dall’evento, ma anche un’immagine ravvicinata della situazione di possibile pericolo.

Per ottenere un’altissima affidabilità nell’analisi dei flussi video, il sistema sfrutta le potenzialità offerte dal deep learning, la tecnica di intelligenza artificiale basata su sofisticate reti neurali che possono apprendere dalle esperienze passate per raggiungere i livelli di elevata attendibilità richiesti da una soluzione per la sicurezza. Il sistema è in grado di inviare automaticamente gli allarmi direttamente ai dispositivi mobili del personale sul campo, riducendo i tempi di intervento in caso di criticità.

Fondata nel 1986, Aitek è una azienda genovese specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per i mercati degli intelligent transport systems e delle tecnologie per la video sicurezza. L’azienda fa parte di Start 4.0, uno degli otto centri istituiti dal governo nel 2018 per favorire l’innovazione del tessuto industriale italiano e in particolare delle piccole e medie imprese, far crescere le competenze professionali e trasferire conoscenza da Università ed enti di ricerca alle imprese. Start 4.0, che ha sede a Genova, sviluppa le proprie azioni riferendosi a tutte le possibili declinazioni della sicurezza: safety, security e cyber security.