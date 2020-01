Agrifarma spa (brand Arcaplanet) ricerca per la sua sede centrale in Carasco, un coordinatore tecnico di cantiere in ambito retail.

Requisiti:

Il candidato ideale è in possesso di un diploma di geometra o laurea in architettura.

Conosce l’utilizzo di autocad e dvg automation.

Ha già maturato esperienza nella gestione di progetti in ambito gdo e retail.

Completano il profilo disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Richieste buone doti organizzative e di coordinamento di diversi interlocutori.

Contratto. L’inquadramento del profilo verrà commisurato all’effettiva esperienza maturata dal candidato.

Benefit: auto aziendale in fringe con carta carburante e telepass; carta di credito aziendale.

Sede di Lavoro: Carasco (Genova)

Per candidarsi consultare questo link di LinkedIn.

Fonte: LinkedIn