Il sito Bombardier di Vado Ligure, che ha compiuto 114 anni, ha aperto le porte al pubblico durante l’appuntamento annuale del Family Day per mostrare la duemillesima locomotiva prodotta, la E.494.039 di Mercitalia Rail, insieme con due locomotive storiche. Per la prima volta sono comparse insieme tre generazioni diverse di locomotive prodotte nello stabilimento ligure, esempi di tre differenti produzioni tecniche utilizzate negli anni, che dimostrano gli sviluppi tecnologici innovativi implementati dal 1930 al 1994 sino al 2019.

I visitatori sono stati coinvolti in un evento che ha invitato a riflettere sulla lunga storia del sito e sul contributo che il sito di Vado Ligure e i suoi dipendenti hanno apportato all’industria globale del settore locomotive nel corso degli anni.

«Oggi, per la prima volta – ha spiegato Franco Beretta, presidente e amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy – abbiamo riunito tre generazioni di locomotive a trazione elettrica pesante prodotte nello stabilimento di Vado Ligure nel corso degli anni. La prima è la E.554.174, prodotta nel 1930, accanto a lei spicca la E.652.172, parte della flotta di Mercitalia Rail, che nel 1994 è stata festeggiata come la millesima locomotiva costruita nel sito e, per ultima ma non certo per importanza, la moderna E.494.039 di Mercitalia Rail, la duemillesima locomotiva prodotta a Vado Ligure».