Un nuova colonnina multimediale dedicata ai turisti da oggi sarà consultabile allo Iat di via Garibaldi a Genova. La nuova installazione prevede con l’uso di appositi visori Oculus Go multilingua una visione delle bellezze artistiche, storiche e culturali della nostra città. A presentarlo l’assessore allo Sviluppo economico turistico del Comune di Genova Laura Gaggero e Ugo Galassi, responsabile marketing di Ett, società che ha ideato il totem.

«Nel momento in cui una persona indossa il visore – spiega Galassi – saranno presentati una quindicina di luoghi d’interesse. Puntando semplicemente lo sguardo su uno di essi si potrà vedere una panoramica a 360 gradi di quel posto».

La nuova installazione permette al turista di avere una panoramica su Loggia dei Banchi, Cattedrale di San Lorenzo, Campopisano e tante altre realtà artistiche presenti nel territorio comunale.

«È una replica – precisa Galassi – di quello già installato allo Iat del Porto Antico qualche anno fa e rientra nel progetto Exploracity, la piattaforma mobile innovativa di Ett».

Il progetto non rimarrà un caso isolato nei due Iat, ma verrà portato anche nelle aree congressuali, nelle fiere e nelle missioni estere che farà il Comune.

«Faremo sistema con tutte quelle che sono le grandi fiere e i congressi – dichiara Gaggero – l’area congressuale nella nostra città si sta sviluppando tantissimo e stiamo studiando progetti integrati anche con altri assessorati proprio per offrire un’esperienza di città immersiva. Porteremo questi strumenti in tutte le missioni. Per chi viene a Genova sono accessibili acquistando l’app da consultare sia in città sia da casa».