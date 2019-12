Per le festività in Liguria saranno potenziate le linee da Torino e Milano. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino a margine della presentazione del Programma di Natale.

Nelle ore scorse è stato raggiunto un accordo tra Trenitalia e Regione in cui, ha precisato Berrino, «verranno messe due coppie di treni regionali veloci in più a partire dal 7 dicembre e altri due a partire dal 21 che faranno come linea Torino-Savona-Ventimiglia»

Il potenziamento ha aggiunto l’assessore, «rimarrà anche nei weekend successivi in modo da dare supporto al settore turistico che, come sappiamo, in inverno è fatto da turisti lombardi e piemontesi».