Tra febbraio e marzo 2020 partiranno i lavori di sistemazione degli argini e dei sottoservizi della sponda sinistra del Polcevera per un valore di 22 milioni di euro. Lo annuncia Sviluppo Genova. «Ma si lavorerà anche sulla sponda destra – ha spiegato l’amministratore unico di Sviluppo Genova, Franco Floris, alla presentazione dell’attività svolta nel corso del 2019 – interventi minori sono previsti per una spesa di 7 milioni di euro».

Sviluppo Genova poi fornirà assistenza tecnica all’Autorità Portuale per l’apertura di un polmone stradale importante: «Una strada interamente dedicata ai camion – ha sottolineato Floris – che dal casello dell’aeroporto raggiungerà il varco del porto di Genova. Partirà dalla zona Superba per arrivare alla Sopraelevata. È prevista una arteria con doppio senso di marcia e quindi verrà eliminato tutto il traffico pesante presente sul lungomare Canepa da ponente verso il centro. I cantieri dovrebbero essere avviati entro il 2020».

Col prossimo anno si fa ancora più stretta poi la collaborazione con aziende, Società per Cornigliano e Comune di Genova. «È massima la sinergia con Sviluppo Genova – conferma l’assessore Pietro Piciocchi – Abbiamo concluso importanti opere e altri interventi sono già in cantiere. Devo ringraziare tutto l’organico coordinato da Franco Floris che ha lavorato con impegno e grande professionalità. I traguardi raggiunti negli ultimi due anni di attività sono sotto gli occhi di tutti e credo che anche per il futuro la sinergia tra Comune e Sviluppo Genova porterà ad altri risultati ancora più importanti».