La diciottesima edizione di Pane & Olio Sestri Levante, che da quest’anno vanta il patrocinio del ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, inizia il secondo weekend di programmazione. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre la città di Sestri Levante sarà dedicata interamente alla tradizionale rassegna gastronomica che celebra il prodotto per eccellenza del territorio ligure, l’olio extravergine di oliva.

Saranno ancora tantissime le iniziative in programma distribuite tra le piazze e le caratteristiche vie della città dei due mari.

Venerdì 6 dicembre avrà inizio la manifestazione. Alle 15,30, a Palazzo Fascie si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata ad Adriano De Laurentis che si svilupperà in diverse location da corso Colombo alla Torre dei Doganieri fino alla Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini. Alle 17 nell’aula didattica di via Valle Ragone si terrà la dimostrazione pratica di cottura dei testaroli liguri e di preparazione del pesto al mortaio, con relativo assaggio, a cura della Cooperativa Olivicoltori Sestresi. A conclusione della giornata torna la classica cena di gala tematica “I Sapori dell’Olio” che avrà luogo al ristorante Kontiki, in via Aurelia n 261, a cura dello chef Alessandro Dentone al costo di 35 euro e solo su prenotazione.

La manifestazione continuerà sabato 7 dicembre con una mattinata dedicata ai due mercatini enogastronomici: “Non solo Olio” a cura della Cooperativa Olivicoltori Sestresi ( via Asilo Maria Teresa) e la “Mostra Mercato delle eccellenze enogastronomiche italiane” a cura dell’Associazione nazionale La Compagnia dei Sapori (Corso Colombo) che proseguiranno per l’intera giornata e anche la domenica.

Alle 11 nel mare della Baia delle Favole si recupera la rievocazione storica della pesca alla sciabica che, causa mare agitato, non si è potuta tenere il sabato precedente. Al termine delle fasi della pesca, aperitivo del pescatore al Circolo dei Pescatori Balin sulla spiaggia. Alle 12 nell’ex convento dell’Annunziata, in Baia del Silenzio, i palati più esigenti troveranno soddisfazione in Pane e Olio della Festa, il brunch di degustazione a filiera corta che si ripeterà alla stessa ora il giorno seguente. Una speciale occasione per gustare piatti a base di pescato fresco del giorno e di materie prime locali a cura dell’Associazione Bagnun e di Accademia dei Sapori.

Numerose saranno le iniziative durante il salone Pane e Olio all’ex convento dell’Annunziata, in Baia del Silenzio. Al salone Pane e Olio i visitatori troveranno produttori locali e regionali con specialità tipiche e idee per i regali del prossimo Natale.

Oltre ai laboratori, ai corsi di degustazione e alle mostre, differenti incontri a partecipazione gratuita arricchiranno il programma che sarà inaugurato dalla presentazione del progetto di promozione territoriale “Baie del Gusto” alle 10,30, seguito dallo showcooking a cura della Federazione italiana cuochi – Genova e Tigullio.

Prelibatezze anche nel pomeriggio con l’appuntamento “Erbe in Tavola” a cura di Lella Canepa, Associazione Erbando, Varese Ligure e Rossella Dasso, Pastificio Dasso di Lavagna. Alla 16,30, inoltre, ci sarà una vera e propria visita guidata al percorso didattico “Conosci l’olio extravergine di oliva?” con degustazioni curate da Oal – Organizzazione assaggiatori liguri in collaborazione con la Cooperativa olivicoltori sestresi.

Questa ricca giornata prevede alle 17 anche nel cortile dell’ex convento l’asta del pesce fresco al miglior offerente, un modo divertente per fare affari acquistando ottimo pesce di giornata a prezzo molto conveniente, stabilito dalle trattative condotte da Roberto Trinca dell’azienda di pescato Maremosso di Casarza Ligure. Questa è anche un’ottima occasione per conoscere la stagionalità della pesca, i tipi di pesce che abitano il nostro mare, ricette e aneddoti, raccontati durante le concitate fasi della battitura all’asta.

Domenica 8 dicembre si concluderà Pane e Olio 2019 con una giornata la tradizionale molitura delle olive al frantoio mobile con il mini corso di assaggio in viale Dante, dalle 11 alle 16 a cura di Oal – Organizzazione assaggiatori liguri in collaborazione con la Cooperativa olivicoltori sestresi. Il ricavato della vendita dell’olio ottenuto dalla molitura sarà devoluto a Gaslini onlus per sostenere i costi della ricerca e dei progetti speciali dell’ospedale pediatrico.

Alle 12 all’ex convento dell’Annunziata si tiene il secondo showcooking “Il pane incontra l’olio… e il territorio” a cura della Federazione italiana cuochi – Genova e Tigullio, con un utilizzo innovativo delle materie prime della tradizione proposto e fatto degustare al pubblico.

Per tutta la giornata sarà possibile partecipare alle numerose attività in corso al salone Pane e Olio, una delle quali sarà dedicata ai segreti della focaccia genovese con il maestro panificatore Giulio Cassinelli, alle 17,30.

Sempre presso l’ex convento dell’Annunziata, in sala Oleandro, dalle 15,30, avranno luogo le differenti premiazioni dei vari concorsi Pane e Olio; alle 16 i bambini che hanno partecipato al concorso dedicato alle scuole primarie conosceranno il nome delle classi che si saranno aggiudicate il primo premio nelle varie sezioni. Quest’anno hanno partecipato al concorso, ispirato a una poesia di Giovanni Pascoli, 322 alunni di varie scuole di Sestri Levante, Casarza Ligure e Leivi.

Al termine della premiazione, l’attesa “Merenda Pane e Olio” per tutti i partecipanti, offerta da Olivicoltori Sestresi e dal Panificio Pasticceria. Il forno di Malatto&Chiappara di Sestri Levante, con il tradizionale torrone della Pasticceria Rossignotti.

Non solo a Sestri Levante, ma anche a Lavagna, Casarza Ligure e Chiavari si possono trovare ristoratori aderenti alla promozione della filiera locale che per tutta la durata dell’evento hanno offerto ai clienti piatti e menù con le preziose materie prime locali.